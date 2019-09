Les salariés français sont-ils assez conscients de l'impact du numérique sur leur job dans les années à venir ?

Si les Français sont donc moins bien armés en termes de compétences numériques que leurs voisins, à peine 58% d’entre eux pensent que leur employeur devrait investir davantage dans leur montée en compétences via notamment la formation continue… contre 68% en moyenne dans le reste du monde. À titre de comparaison, en Chine, ce taux monte à 88%, et même 89% en Malaisie et 95% en Inde. "Plus passifs, les Français semblent moins préoccupés par leur avenir à l’ère numérique que leurs voisins", indique l’étude.





Mais les salariés ont toutefois conscience de l’importance du numérique dans le monde professionnel à venir. S’ils avaient à nouveau 18 ans et le bac en poche, près des deux tiers (64%) choisiraient un cursus universitaire en lien avec le digital et plus d’un sur deux (54%) privilégierait le domaine des STEM ((Sciences, technologie, ingénierie, mathématiques). "Si les Français apparaissent, probablement à tort, assez peu inquiets pour leur propre avenir professionnel, ils semblent plus lucides sur l’enjeu pour les générations qui se préparent à l’entrée sur le marché du travail." Près des deux tiers d’entre eux (62%) conseilleraient ainsi aux étudiants de s’orienter vers une carrière scientifique.