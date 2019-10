Recrutement de saisonniers pour l'hiver : quels sont les métiers les plus recherchés ?

JOBS D'HIVER – Top départ pour le recrutement des saisonniers de la période hivernale ! Pour l’occasion, l’agence d’intérim Qapa a listé les métiers les plus recherchés. Dans la restauration, l'hôtellerie ou encore le commerce, les postes à pourvoir sont nombreux.

La période hivernale arrive, et avec elle ses nombreux postes de saisonniers. L’agence d’intérim Qapa a dévoilé ce mardi son baromètre des emplois saisonniers les plus recherchés. Sans surprise, les métiers de la restauration arrivent en tête du classement. Les postes de cuisiniers, commis de cuisine et plongeurs occupent le podium, notamment grâce aux nombreuses ouvertures de restaurants situés à proximité des stations de ski.

Le domaine de l’hôtellerie n’est pas non plus à plaindre, puisque femmes de chambres et réceptionnistes sont énormément recherchés. Les agents d’entretien et les vendeurs, dont ceux de skis, sont aussi très demandés, tout comme les chauffeurs poids lourds et super poids lourds. "La saison est également propice aux techniciens de maintenance, principalement pour le matériel des stations de ski, ainsi qu'aux animateurs, aussi bien sportifs sur les pistes que dans les clubs", précise Qapa.