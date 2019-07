Redoutez-vous d’être "mis sur la touche" par votre collègue bien plus calé en nouvelles technologies ?

Et si le numérique divisait les salariés ? A l’heure où les technologies sont de plus en plus utilisées au sein des entreprises pour communiquer et collaborer, une étude d’Avast Business montre que ces innovations peuvent aussi être à l’origine d’une fracture sur le lieu de travail : 40 % des personnes interrogées redoutent ainsi que les employés moins enclins à utiliser les outils numériques modernes soient "mis à l’écart" s’ils n’adoptent pas les dernières applications de chat, collaboration ou gestion de projets numériques.





De plus en plus d'applications telles que Slack, plate-forme de communication, WhatsApp ou Yammer (réseau social d'entreprise) s'implantent en effet solidement dans de nombreuses sociétés. Résultat : 41 % des Français pensent que les employés qui utilisent régulièrement cette technologie ont davantage de chances de bénéficier d’une promotion. En clair, la maîtrise des outils de communications numériques est perçue comme un solide atout pour gravir plus rapidement les échelons.