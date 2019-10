Il est difficile d'y parler de la maladie : le cancer est-il toujours tabou en entreprise ?

SANTÉ AU TRAVAIL - Plus de 1.000 personnes apprennent chaque jour qu’elles ont un cancer. La moitié d’entre elles travaillent. A l’occasion d’"Octobre rose", une étude menée par le club d’entreprises Cancer@Work fait le point sur le sujet.

C’est un sujet éminemment intime. Et qui chamboule aussi toute la vie. Pourtant, il reste compliqué à aborder dans la sphère professionnelle. Chaque jour, plus de 1.000 personnes apprennent qu’elles ont un cancer (soit 382.000 nouveaux cas en 2018, selon l’ ARC pour la recherche sur le cancer). La moitié d’entre elles travaillent.

Ce club réunit des banques, des assurances et mutuelles, des centres de soins, avec l’idée de partager les bonnes pratiques, développer des actions solidaires d’insertion et de ré-insertion. Il part d'un constat : le sujet du cancer, très prégnant dans l’entreprise (privée, publique, PME, ETI, grandes entreprises), échappe pourtant au monde du travail. L’objectif est donc de mobiliser les dirigeants pour qu’ils s'en saisissent. Le premier baromètre avait été été lancé en 2013 avec la volonté de mieux mesurer et qualifier les attentes des salariés. En 2016, le deuxième baromètre laissait à penser que, malgré les difficultés rencontrées, les perceptions évoluaient dans le bon sens.

Mais le baromètre de 2019 montre que le sujet reste tabou : alors que le nombre de nouveaux cas de cancer augmente fortement en France, un actif sur deux considère encore qu'il est difficile de révéler sa maladie à son entourage professionnel. Si 8 actifs 10 annoncent ainsi leur maladie à leurs collègues proches, ils ne sont plus que 7 sur dix à le dire à leur hiérarchie. Parmi eux, 84% utilisent le mot cancer. Des progrès qui sont donc perfectibles, note le baromètre : "Le manque de dialogue conduit à des difficultés, pour les personnes et les entreprises, relationnelles, organisationnelles et économiques."

D'autant que la maladie a un impact sur la trajectoire professionnelle des salariés : deux actifs sur trois ayant eu un cancer estiment ne pas avoir les mêmes opportunités de carrière que les autres. Se pose aussi la question du retour d'un salarié après une période de maladie : un sur 4 ayant eu un cancer n’a pas le sentiment d’avoir retrouvé sa place.