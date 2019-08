Voici les 5 régions où les cadres franciliens aimeraient travailler... sans vraiment y postuler

Quoi qu’il en soit, ce qui motive d’abord les cadres qui rêvent de nouveaux horizons, c’est la promesse d'un meilleur cadre de vie, pour 7 sondés sur 10. Suivent les possibilités d'emploi dans la région visée et les attaches familiales ou sociales. Et pour atteindre ce rêve, les concessions ne semblent pas être un obstacle : près de trois quart des cadres sont prêts à prendre un poste avec moins de responsabilités et 6 sur 10 à voir leur rémunération baisser.





Et c’est un fait : les régions cherchent à attirer les talents. Certaines souffrent en effet d'un déficit de candidatures. Evidemment, toutes n’ont pas la même attractivité : pour les cadres franciliens, les régions les plus attractives sont la Nouvelle-Aquitaine et Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec respectivement 38 % et 31 % des plébiscites. 25% citent également les Pays de la Loire, l'Auvergne-Rhône-Alpes, l'Occitanie et la Bretagne comme des destinations possibles. D’autres régions, en revanche, peinent à attirer : Hauts-de-France, Grand Est, et Bourgogne-Franche-Comté ne comptabilisent que 5 à 10 % des intentions de mobilités.





A quelques places près, c’est aussi le classement que dresse la 7e édition de l’étude Cadremploi sur les villes préférées des cadres parisiens : Bordeaux domine le classement (54%), Nantes prend la deuxième position (48%), devant Lyon (34%). "Si Paris semble rester un passage prioritaire pour débuter sa carrière, la ville est de plus en plus décriée par ceux désireux de concilier vie pro et vie perso. Le souhait de vivre en région semble s’accélérer", commente Julien Breuilh, directeur des études Cadremploi, dans un communiqué.