Fêtes de fin d’année : votre employeur peut-il vous imposer la fermeture de l’entreprise ?

Noël, Nouvel An... Vous avez le droit de ne pas aimer les fêtes de familles, et vouloir travailler. Ras-le-bol du 25 avec les générations autour de la dinde aux marrons, vous préférez économiser vos congés pour partir l’été. Pourtant, votre employeur décide de fermer la boutique, entre Noël et le jour de l’An, réduisant par là tous vos efforts à néant. Mais en a-t-il le droit ?





La réponse est claire : oui, indique Marine Sonnerat, juriste aux Editions Tissot. La période de congés payés est en effet fixée et décidée par la convention collective ou, à défaut, par l'employeur, après consultation des représentants du personnel. "La fermeture est assez simple à mettre en oeuvre depuis la Loi Travail mais il est nécessaire de s’y prendre un peu à l’avance, même s’il n’existe pas de délai fixe", indique la juriste.