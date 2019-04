Fins de mois difficiles, chômage de longue durée : les travailleurs seniors sont plus précaires que les retraités

Les retraités ont beau avoir été visés par une grande part des politiques fiscales du gouvernement depuis le début du quinquennat, ils sont concurrencés en précarité par leurs cadets de quelques années. Une étude de l'organisme de crédit Cofidis publiée mardi 2 avril établit en effet que les 55-64 ans ne sont pas mieux lotis que leurs aînés. Toujours active, faute d'avoir une pension de retraite suffisante, cette part de la population est plus exposée aux fins de mois difficiles et aux situations de découverts que les retraités. Ils sont ainsi 47% à expliquer se retrouver dans la première situation, contre 35% pour leurs aînés, et 33% à avoir été à découvert sur les douze derniers mois contre 12% pour les retraités.





Une situation qui trouve une partie de son explication dans la précarisation du marché du travail, et notamment chez les seniors, où le chômage se trouve très élevé. Selon les chiffres de la Dares, l'outil statistique du ministère du Travail, le taux d'activité des 55-64 ans s'élevait à 56% en 2018, tandis que, pour les 50-54 ans, le chiffre grimpait à 80%. Une moindre activité à laquelle s'ajoute une double, une triple peine voire plus : le temps partiel est un phénomène plus fréquent dans leur tranche d'âge, leur plus jeune âge les expose à devoir encore s'occuper d'enfants à charge, et leur budget logement passe du simple au double par rapport aux retraités, qui ont souvent terminé de rembourser leur emprunt immobilier. Les 55-64 ans y consacrent ainsi en moyenne 450 euros par mois.