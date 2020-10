L'Etat va élargir les aides pour les PME et indépendants en difficulté

Le soutien aux entreprises les plus affectées par la crise sanitaire devrait prochainement être élargi. C'est ce que le ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance, Bruno Le Maire, a annoncé ce mardi 6 décembre alors que les chiffres de la situation épidémiologique poussent les autorités à durcir les protocoles sanitaires voire à fermer certains établissements.

La crise ayant un effet domino, Bruno Le Maire a également exprimé le souhait de rendre éligibles au fonds de solidarité les secteurs qui sont "à côté" mais la "prennent de plein fouet". Il s'agirait par exemple pour le secteur de l'événementiel, d'inclure les fleuristes et les graphistes car "il n'y a plus de cartons pour inviter à un mariage" ou encore les photographes car "aujourd'hui les fêtes où on invite des photographes, il n'y en a plus beaucoup".