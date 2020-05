Fraude au chômage partiel : les contrôles renforcés pour les entreprises qui abusent

"Le dispositif d'activité partielle, profondément réformé par le gouvernement, a été très fortement mobilisé dans le cadre de la crise du Covid-19", rappelle le ministère du Travail. Il estime qu'au 5 mai, ces demandes d’indemnisation concernaient plus d’un million d’entreprises. D'où un contrôle renforcé : "Compte tenu de l’importance du soutien financier apporté par les pouvoirs publics aux entreprises et aux salariés, le gouvernement a souhaité renforcer le contrôle sur les demandes d’activité partielle."

Un plan de contrôle a donc été soumis aux DIRECCTE (Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi), ces organismes chargés de déployer le chômage partiel dans les territoires. Les DIRECCTE devront désormais distinguer les entreprises qui, de bonne foi, ont réalisé des erreurs lorsqu’elles ont renseigné leurs demandes d’indemnisation et celles qui ont fraudé de manière volontaire. Dans le premier cas, il est demandé aux DIRECCTE d’engager un dialogue en vue d’une régularisation "à l’amiable", en amenant l’entreprise à reconnaître son erreur et à la corriger, "conformément au principe du droit à l’erreur instauré par le gouvernement". La situation financière sera alors prise en compte dans les modalités de remboursement des sommes dues et des solutions d’accompagnement pourront être proposées.

Dans les cas de fraudes, avec une infraction constatée, les contrevenants encourent des sanctions pénales allant jusqu’à 2 ans d’emprisonnement et 30.000 euros d’amende, mais aussi administratives avec le remboursement des aides et l'exclusion du bénéfice des aides jusqu’à 5 ans. Jusqu'à présent, les principales fraudes identifiées sont les cas de mise en activité partielle de salariés, auxquels l’entreprise demande parallèlement de (télé)travailler. Mais aussi des demandes de remboursement intentionnellement majorées par rapport au montant des salaires effectivement payés- pour rappel, les entreprises en chômage partiel payent leurs salariés et sont ensuite remboursées par l’Etat.