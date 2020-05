"Génération sacrifiée" ? Comment le gouvernement pourrait soutenir l'emploi des jeunes

Les temps vont être durs pour les jeunes. Entre les stages annulés, les petits boulots disparus, les formations suspendues… les tous fraîchement diplômés vont ensuite débouler sur un marché du travail en panne. S'ils ont été épargnés par le virus Covid-19, ils sont en revanche en première ligne face à la crise économique qui se dessine.

Et de cela, tout le monde en est bien conscient. La vague 15 du baromètre des Décideurs, réalisée ce lundi par Viavoice pour HEC Paris, Le Figaro et BFM Business, montre ainsi que 82% des décideurs et 80% du grand public pensent que les jeunes qui "vont chercher un travail en septembre auront plus de mal à décrocher leur premier job que les générations précédentes".