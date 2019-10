Géolocalisation des offres, simulateur d'entretien... : quand les nouvelles technologies aident les chômeurs

JT 20H - Depuis quelques années, les initiatives technologiques se multiplient pour lutter contre le chômage. Le département du Loir-et-Cher a notamment déployé une plateforme qui permet aux allocataires du RSA d'avoir accès des offres géolocalisées près de chez eux. De son côté, Pôle emploi a ouvert son propre portail qui rassemble tous les sites et applications dédiés, publics comme privés.

Le système, qui s'adresse principalement à ceux qui ne possèdent pas de véhicule, fonctionne : 500 personnes ont retrouvé du travail grâce à " Job41 ". C'est le cas de Mounia, téléconseillère, dont l'employeur souhaitait justement trouver un candidat habitant à proximité et pouvant se déplacer à pied, sans être dépendant d'un moyen de transport. Au total, une vingtaine de départements utilisent désormais la plateforme.

"Job41" : c'est le nom de la plateforme numérique lancée il y a deux ans par le département du Loir-et-Cher. Réservée aux allocataires du RSA, elle géolocalise les offres déposées et met directement en relation les demandeurs d'emploi avec des entreprises qui embauchent près de chez eux.

Autre initiative technologique, cette fois à grande échelle : celle de Pôle Emploi. Outre ses annonces en ligne (7 millions par an), l'organisme a ouvert son propre portail rassemblant toutes les pages web et les applications, publiques comme privées, qui aident à sortir du chômage. On y trouve notamment un simulateur virtuel d'entretien d'embauche ou un réseau social uniquement destiné aux chômeurs.



