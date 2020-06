Gilets jaunes, grèves puis Covid : symbole du raffinement à la française, Fauchon appelle à l'aide

C’est une maison si renommée qu’on la pensait indestructible. Et pourtant. Les Gilets jaunes, puis les grèves contre la réforme de retraites puis les deux mois de fermeture en raison du coronavirus semblent avoir eu raison de cette adresse célèbre. Le traiteur Fauchon, né en 1886, célèbre pour ses macarons, ses chocolats et son épicerie fine, symboles du raffinement gastronomique français, a demandé mardi le placement en redressement judiciaire de ses activités parisiennes, laminées par la crise sanitaire et les mouvements sociaux.

Cette procédure concerne ses activités en propre, c'est-à-dire le siège social et les trois magasins parisiens situés place de la Madeleine -l’adresse emblématique de la marque depuis plus de 130 ans-, regroupés au sein de la filiale Fauchon SAS. Au total, les deux boutiques situées au numéro 24 et au 30 (resté fermé) de la place de la Madeleine, le magasin de thés situé au sein de l'hôtel Fauchon ainsi que le siège emploient 130 personnes.