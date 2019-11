Grâce à la semaine pour l'emploi, Alain Derché démarre sa nouvelle vie professionnelle

Le site www.unesemainepourlemploi.fr affiche plus de 145 000 offres d'emploi. Grâce à l'une d'elles, Alain Derché a pu décrocher un CDI chez un cuisiniste à Habsheim (Haut-Rhin). Pour ses premières missions, il va travailler en binôme pour bien se former au métier. Un contrat qui lui fait gagner 1 600 euros fixe, et qui en plus présente des perspectives pour gravir les échelons. Par ailleurs, ce nouveau travail lui permet de vivre pleinement ses projets personnels.