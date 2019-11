Grève du 5 décembre - Êtes-vous obligés de faire le max pour aller travailler ? Ce que dit la loi

La grève peut être anticipée, le salarié doit prendre ses dispositions et si cela veut dire partir au travail 3h plus tôt que d'habitude, il faut le faire. La seule excuse légale pour manquer une journée de travail, c'est le cas de force majeure, train qui déraille, inondations, catastrophe naturelle. Maintenant, si vous avez tout prévu et que vous vous retrouvez quand même coincé sur une route bloquée ou dans un train arrêté, un coup de fil à votre patron devrait permettre de vous éviter des problèmes

VRAI ET FAUX

En ce qui concerne le collège et le lycée, ils n'ont aucune obligation d'assurer la garde. Pour les écoles primaires et maternelles, il existe un service minimum depuis 2008. S'il y a 25% de grévistes, c'est l'école qui assure la garde de vos enfants, et s'il y a plus de 25% de grévistes, la mairie de votre ville prend le relais. Mais uniquement sur les temps scolaires, c'est-à-dire pas de cantine et pas d'activité périscolaire.