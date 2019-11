Grève du 5 décembre : quels sont les droits et devoirs du salarié ? On a démêlé le vrai du faux

Le salarié doit prendre ses dispositions pour anticiper la grève. Si cela nécessite de partir plus tôt, il faudra le faire. Exception faite, et en toute légalité, est le cas de force majeure : train qui déraille, inondations, catastrophe naturelle, etc. Néanmoins, si vous avez pris vos dispositions mais que vous vous retrouvez tout de même coincé sur la route ou dans un train arrêté, il est avisé de prévenir votre employeur pour éviter les problèmes

En ce qui concerne le collège et le lycée, ils n'ont aucune obligation d'assurer la garde. Pour les écoles primaires et maternelles, il existe un service minimum depuis 2008. S'il y a 25% de grévistes, c'est l'école qui assure la garde de vos enfants, et s'il y a +25% de grévistes, la mairie de votre ville prend le relais. Mais uniquement sur les temps scolaires c'est-à-dire pas de cantine, et pas d'activité périscolaire.