Hausse des salaires des ouvriers et des employés

JT 20H - Les ouvriers et employés qualifiés ont vu leurs salaires augmenter en 2019. Nos journalistes sont allés à la rencontre de professionnels dans le BTP et le transport routier pour comprendre cette hausse.

C'est une bonne surprise sur la fiche de paie des vingt millions de Français qui sont employés ou ouvriers. Leurs salaires ont augmenté de 1,8% en moyenne en 2019, soit 29 euros bruts de plus par mois. Si leurs émoluments ont augmenté, c'est parce que les ouvriers et employés qualifiés sont très recherchés.



