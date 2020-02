Hausse des salaires : les entreprises prudentes pour 2020

L’augmentation peut paraître minime, mais Marie Bourny, analyste chez LHH, estime dans le Figaro que ce taux moyen de 2% marque une certaine stabilité, car il est identique aux prévisions de 2019, après deux années de progression. Et si elle note un certain attentisme des chefs d’entreprise, qui expliquerait cette prudence, elle relève aussi une volonté d’optimiser d’autres mesures, en répartissant différemment les enveloppes générales et individuelles.

Ainsi, la prime Macron lancée fin 2018, défiscalisée jusqu’à 1000 euros, est "l’un des moyens privilégiés pour récompenser les salariés", indique l’étude. Selon LHH, une entreprise sur trois envisage cette année le versement de cette prime – ce qui est un peu moins, en revanche, que le une sur deux de l’an dernier.

En parallèle, les entreprises sont aussi de plus en plus contraintes de mettre en place des politiques de réduction des écarts de salaires, ce qui se traduit par des revalorisation des barèmes applicables pour la prise en charge des transports, de la restauration, mais également par la mise en place de télétravail, de congés enfant malades, poursuit l'étude. Enfin, les sujets comme l’épargne salariale, l’épargne retraite ou les mutuelles prennent aussi de plus en plus de place dans les négociations annuelles, et constituent, pour le patron, une autre manière de valoriser le salarié... sans l'augmenter.