Hausse "historique" du chômage en mars, le gouvernement souhaite adapter les règles d'indemnisation

C’est une hausse "historique". En mars, le nombre de demandeurs d'emplois inscrits en catégorie A a progressé de 246.000 personnes, pour s'établir à 3,732 millions. Une remontée qui efface les baisses de janvier et février avant la crise et fait que le chômage rejoint un niveau proche de celui de septembre 2017.

"Il s'agit de la hausse mensuelle la plus forte observée", souligne la Dares, service statistiques du ministère du Travail qui a publié cette note mensuelle, qui permet de mesurer "l'ampleur du choc en cours". En comparaison, "la deuxième hausse mensuelle la plus importante, intervenue en mars 2009 durant la crise financière, était de 77.300". La hausse concerne toutes les tranches d'âge mais est plus forte chez les hommes et est notamment portée par ceux qui recherchent un emploi dans le BTP, les services à la personne, le tourisme, le commerce ou le spectacle.