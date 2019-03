Hommes-femmes : c’est dans le monde du travail que les inégalités persistent le plus

Les inégalités persistent donc, et ce, dès le début de carrière, comme nous le rappelle un sondage réalisé par l’Apec. L’étude montre ainsi que si, deux ans après l’obtention de leur diplôme, femmes et hommes font leur entrée sur le marché de l’emploi dans des proportions équivalentes, en revanche, les conditions d’emploi diffèrent : les femmes ont davantage de postes en CDD (25% contre 14 % des hommes), elles accèdent moins fréquemment au statut de cadre (60% contre 81%), et leur rémunération est moins élevée.





Des dispositifs ont pourtant été mis en place, notamment pour lutter contre l'effet "plafond de verre". Ainsi, depuis le 1er janvier 2017, la loi Copé-Zimmermann impose une proportion de 40 % de femmes dans les boards (les équipes dirigeantes) des grands groupes et entreprises de taille intermédiaire (ETI) françaises. Selon une étude Route to the top 2018, du cabinet Heidrick & Struggles, la France compte ainsi aujourd’hui environ 6 % de femmes PDG au sein du SBF 120 (Société des bourses françaises, qui regroupe le CAC 40 et le SBF 80). C'est donc 3 fois plus qu’en 2017, mais... l'on reste encore très loin de la parité.





C'est la même chose en matière d'entreprenariat : le baromètre StartHer-KPMG montre que seulement 12, 5% des entreprises ayant levé des fonds en 2018 sont dirigés au moins par une femme, un chiffre en baisse par rapport à l’an dernier. Un recul qui, montre, selon Nicolas Baudouin, associé chez KPMG dans Les Echos, "que l'on se heurte à un plafond de verre". Même si ce plafond est dur à localiser : les femmes sont aussi moins nombreuses à se lancer dans l'entreprenariat - 39% en 2018 selon les derniers chiffres de l'Insee.