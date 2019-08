Hypermarchés : où sont les emplois ?

Ce sont de loin les premiers employeurs privés de l'Hexagone. Les supermarchés et les hypermarchés font travailler 600 000 personnes. Les métiers de la grande distribution sont en pleine révolution. On l’a vu avec l’ouverture d’un magasin sans caissières. Alors que feront les salariés de ce secteur dans cinq ou dix ans ?



