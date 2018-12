IA : ces innovations auxquelles vous pourriez être confronté si vous passez un entretien d'embauche en 2019

L’entretien vidéo à distance est de plus en plus répandu : 71% des candidats et 58% des recruteurs l’ont déjà expérimenté.

Pour "compléter" cet outil, apprécié par 80% des candidats l’ayant testé, la "vidéo différée" a fait son apparition. Elle permet de poster sa candidature sous format vidéo, pour être ensuite visionnée par le recruteur plus tard. Si cette solution présente un gain de temps considérable pour les entreprises, 76% des candidats l’ayant utilisée déclarent ne pas avoir apprécié l’expérience.





Certaines entreprises ont également intégré la Simulation réaliste de poste (SRP) dans leurs processus. Cet outil, qui s’appuie sur de la Réalité virtuelle (RV), permet au candidat de se projeter plus concrètement dans le poste proposé et à l’entreprise d’analyser les réactions en situations "quasi réelles" des prétendants. 72% des candidats ayant été confrontés à la SRP ont apprécié l’expérience ; et un tiers de ceux n’ayant jamais testé cette solution aimerait pouvoir le faire. Le chiffre passe à 40% chez les moins de 30 ans. Cette donnée est à mettre en opposition avec le nombre d’entreprises proposant la Réalité virtuelle : seuls 4% des recruteurs y font appel.