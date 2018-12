Il est de plus en plus décrié : voici comment vous pouvez (malgré tout) rendre votre entretien individuel efficace

LCI : Comment expliquer que ce rendez-vous est de plus en plus décrié ?

Xavier Petitpez : Tout d'abord, personne n'y est vraiment formé. Les managers ont juste une trame, une méthodologie. De leur côté, les salariés bénéficient rarement de temps pour le préparer au bureau. Ils le préparent donc chez eux, à la va-vite, sur leur temps personnel. Bref, tout le monde continue d’appliquer de vieilles recettes. Or le monde a changé, dominé par le digital, tout y est rapide, on switche très vite entre des applis, des modes de vie, des boulots. Dans un tel monde, se donner rendez-vous une fois par an de cette manière, parce que la loi le dit, n’est pas une bonne chose.





Comment l'entreprise et les managers peuvent-ils alors améliorer cette pratique ?

L’entretien individuel reste un domaine hyper rigide de l’entreprise. Souvent, les trois thématiques abordées sont : peut-on augmenter le salaire, peut-on faire de la formation et, depuis quelques années, peut-on faire du home-office ?





Or c’est beaucoup plus riche. En amont, il faut donner des retours plus réguliers sur les résultats et la qualité de travail. Dans cette optique, il suffirait d'effectuer un entretien par trimestre. Et cet entretien final serait simplement la résultante de tous ces petits points effectués tout au long de l’année. Il deviendrait alors un véritable "projet de vie professionnelle", un temps d’échange, et pas juste un moment où l'on remplit des formulaires. Il faudrait également de vraies propositions de formation : elles sont souvent très monolithiques, limitées à celles du catalogue d’entreprise. Mais il serait plus intéressant d'en suggérer certaines qui sortent du cadre pour développer ces compétences "transverses" dont on parle tant, en allant piocher des idées qui ne sont pas forcément liées à votre boulot. Cela développe la créativité.