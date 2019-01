"Il y a eu un effet Macron" : l'emploi cadre est dynamique, quels secteurs rémunèrent le mieux en 2019 ?

En face, les attentes des cadres ont aussi évolué : "Il y a une évolution culturelle", estime Antoine Morgaut. "Ils cherchent autre chose, de la flexibilité, de la liberté, un équilibre entre vie pro et vie perso… On observe une tendance à se tourner vers le management de transition, le freelance ou le mode projet, pour choisir ses horaires, organiser sa vie." Et, loin d’être une contrainte imposée par un monde du travail qui change, pour eux, c’est un choix.





Les préoccupations ont aussi évolué. "Pour la première année depuis 10 ans, le plus important chez les répondants est la rémunération", fait remarquer Antoine Morgaut. "75% des gens la mettent en première position. C’est nouveau. Avant, c’était le contenu du job, le secteur ou la qualité du management, qui occupait la première place." Le contenu du job et l’équilibre vie pro et perso restent à des niveaux élevés, respectivement 72% et 49%. Mais cette bascule traduit, selon le CEO de Robert Walters, une frustration marquée en terme de pouvoir d’achat.