Chômage partiel : Malgré les milliers de dossiers, le gouvernement promet des délais de paiement courts

"On est à plusieurs milliers de demandes par minute", expliquait alors Muriel Pénicaud, confirmant que le dispositif est très demandé. Au risque d’un engorgement ? Et que les demandes ne soient pas honorées ? On fait le point sur les annonces et… la réalité.

Chaque semaine, c’est le décompte. Ou plutôt le compte. Celui du nombre de sociétés qui ont effectué une demande de chômage partiel. Vendredi soir, ce recours au dispositif avait été demandé par 220.000 entreprises pour 2,2 millions de salariés au total, selon les chiffres donnés par la ministre du Travail. C'était 65.000 entreprises et 600.000 salariés de plus que la semaine précédente.

Depuis le début de la crise, la ministre du Travail a élargi ce système du chômage partiel. D’abord, sur le montant des remboursements. Avant, une entreprise était remboursée à hauteur d’un Smic par salaire. Par exemple, si elle versait 3 000 euros à son employé, le ministère du Travail lui redonnait le montant d’un Smic. Aujourd’hui, l’Etat rembourse à 100% les sommes versées au salarié, soit 84% de son salaire net s’il est au-dessus du Smic et 100% de la rémunération pour ceux qui sont en-dessous.

Second élargissement : les secteurs concernés. Dans un premier temps, d’après la ministre, les principaux secteurs qui ont fait des demandes étaient "l'industrie, l'hébergement et restauration, la construction et le commerce non alimentaire", ainsi que "les garages". Mais le ministère vient aussi d’ouvrir, par une ordonnance datée du 28 mars, le dispositif à des catégories qui en étaient exclues, comme les salariés à domicile, les assistantes maternelles, les nounous, les VRP ou encore les cadres dirigeants d’entreprises. L’objectif fixé est clair : éviter des licenciements massifs, pour qu’une fois la crise passée, les entreprises repartent plus vite, en ayant gardé leurs compétences.