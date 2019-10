Ils coûtent de plus en plus cher à la Sécu : comment détecter les arrêts de travail abusifs

JT 20H - Chaque année, les arrêts maladie coûtent environ 7,5 milliards d'euros à la Sécurité sociale. Selon la ministre de la Santé, 15% de ces arrêts sont des abus, pourtant prescrits par les médecins. Comment faire baisser cette tendance ? Nous avons enquêté sur le sujet.

Le rapport de la Cour des comptes sur les arrêts maladie est très sévère. Selon elle, les entreprises, les salariés et les médecins doivent faire des efforts pour limiter les abus. Ceux-ci représenteraient, selon le ministère, 15% du total des prescriptions, qui se montent au total à 7,5 milliards d'euros pour la Sécurité sociale. Quelle est l'ampleur exacte de ces excès ? Est-ce donc si simple de se faire arrêter ? Quelles sont les méthodes employées pour tromper la Sécurité sociale ?

Au total, entre 700 et 1.000 médecins seraient de gros prescripteurs d'arrêts maladie, parfois de complaisance. Mais s'il est facile pour un inspecteur mandaté par un employeur de vérifier un pépin physique, il est en revanche beaucoup plus compliqué de se prononcer quand il s'agit d'un problème psychologique lié au stress et à un éventuel conflit avec un supérieur.

La solution passe-t-elle alors par des primes à la "non-absence" ? A Clamart, la mairie a par exemple une prime de 400 euros par an pour les fonctionnaires qui ne sont pas malades. Résultat : les absences, généralement liées à la "bobologie", y ont baissé de 15%.