Ils se sentent peu considérés et pourtant très mobilisés : les banquiers ont le blues

Les professionnels y rappellent le rôle qu’ils tiennent, dans l’économie, en pleine crise du coronavirus : "Les banques françaises assurent depuis le début de la crise du Covid-19 la continuité des services essentiels aux clients, particuliers et entreprises, afin de maintenir l'activité économique du pays et de répondre aux besoins essentiels de chacun […] Elles mettent en œuvre l’ensemble des mesures de soutien aux entreprises décidées par l’Etat (…) Elles accompagnent également au cas par cas leurs clients particuliers pouvant se trouver en difficulté", écrivent notamment les signataires.

Ils estiment participer à l’effort de guerre, et pourtant, restent les terribles mal-aimés : on ne leur dit pas merci. Les banquiers ont le blues. Pour remettre les choses au point, ce lundi 20 avril, la Fédération bancaire française (FBF) et des syndicats représentatifs de la profession (CFDT Banques et Assurances, SNB/CFE-CGC, SNE-CGC) ont publié un communiqué en commun, une démarche quasiment jamais vue.

La démarche est rare et traduit, d’autant plus le blues des banquiers en cette période de crise du coronavirus, qui se sentent déconsidérés, mésestimés. Leurs entreprises sont stratégiques, rappellent-ils : "Les banques et les organisations syndicales représentatives de la profession rappellent que ce soutien indispensable à l'économie et aux citoyens est rendu possible grâce à l'engagement sans faille des 362.800 salariés du secteur qu’elles tiennent à saluer et à remercier pour leur dévouement exceptionnel durant cette période", poursuit le communiqué. "Elles considèrent nécessaire et légitime que les salariés du secteur bancaire soient inclus dans les remerciements adressés par la société civile et les pouvoirs publics à tous ceux qui assurent, au quotidien, les activités indispensables à notre pays."

Car ce que la profession a du mal à digérer, c’est la dernière allocution du président Emmanuel Macron : il a remercié les agriculteurs, enseignants, livreur, éboueurs, allant même jusqu’aux journalistes, mais a totalement oublié les banquiers. Enfin pas tout à fait : au contraire, leur profession a eu droit à un léger coup de pression. Dans son discours, le président a appelé les banques et assurances à "faire plus", à "décaler toutes les échéances de prêts beaucoup plus massivement qu'elles ne l'ont fait" et les assureurs à être "au rendez-vous de cette mobilisation économique"… Des semonces répétées, mettant la pression à ces professionnels, qui, au contraire, soulignent leur travail constant avec les pouvoirs publics.