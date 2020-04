Impatients d'aller chez le coiffeur après le 11 mai ? Vous n'êtes pas les seuls !

En effet, si pendant le confinement, les Français et Françaises ont pu préserver peau et ongles, via des masques ou des soins maison, pour les cheveux, cela a été plus compliqué. De multiples blogs, conseils, ont émergé, sur la façon de se couper les cheveux. Comme ceux de Thomas Girard, coiffeur confiné, à l'origine du projet "coiffinement", qui s’est mis à donner jusqu'à six séances de coupe par jour gratuites par visioconférence pour dépanner une population "en galère capillaire". "Cela touche énormément de gens, en France la coiffure est la deuxième chiffre d'affaires après le bâtiment. C'est monstrueux, les centaines de milliers de personnes coiffées par jour en temps normal et pas coiffées en ce moment", racontait-il à l’AFP. Quant à la douloureuse question des racines, particulièrement sensible, notamment chez les femmes, il suggérait de... passer aux cheveux gris. "La mode est là, ce n'est plus un marqueur d'âge, ce n'est plus stigmatisant" et cela s'inscrit dans le mouvement "body positive", assure-t-il.

Mais enfin, avec cette date du 11 mai, voici que point à l'horizon une éclaircie, pour tout ceux qui se ont aventurés - et ratés, dan une coupe de cheveux maison, ou ceux qui attendent fébrilement un petit rafraîchissement. "Cette crise a révélé à quel point les Français sont amoureux de leur coiffeur, à quel point ça leur manque de ne pas pouvoir y aller, et je crois vraiment que la reprise va se faire dans de bonnes conditions", assure Nathalie Roos, directrice générale Produits professionnels chez l'Oréal, dans le magazine Challenge.