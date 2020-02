"J'achète dans ma zone" : la région Occitanie parodie Amazon (et autres Gafa) pour soutenir le commerce local

"En Occitanie, au lieu d’acheter en ligne, j’achète dans ma zone"; "Mieux que sur internet, dans ma région, je peux acheter en instantané" ; "J'achète en face à face pour mettre un visage sur les commerçants". Alors oui, ces slogans, il faut surtout les voir en image, pour comprendre la parodie.

Car c'en est bien une : la région Occitanie vient de lancer une grande campagne d’affichage pour soutenir les entreprises occitanes, et dont l’emploi local. Et pour que le message passe, elle a choisi de tacler les Gafas, tels Amazon, Facebook (et sa filiale Instagram), en reprenant leurs typographies et en détournant leurs noms. Ces détournements, reproduits sous forme d’affiches, ornent donc pour le mois de février les Abribus et panneaux de Montpellier, Toulouse, Nîmes et Perpignan.