"J'ai testé"... être serveuse

C'est un secteur qui fait travailler plus d'un million de personnes. Le métier de serveur a la réputation d'une grande pénibilité avec un taux de turnover plus important qu'ailleurs. Certains employeurs rencontrent même des difficultés de recrutement. Près de 100 000 postes ne sont pas pourvus. Une de nos reporters a traversé la rue pour exercer ce métier pendant 24 heures.



