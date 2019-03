"J'ai testé" la vie de sapeur-pompier

Ils étaient en première ligne lors d’un récent incendie à Paris. Ils ont aussi secouru des habitants à Marseille après l’effondrement de plusieurs immeubles. Le métier de sapeurs-pompiers est un travail qui requiert une forte résistance physique et mentale. Dans l’Hexagone, on compte 44 000 professionnels, mobilisables de jour comme de nuit.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/03/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.