J'ai testé... une journée de pisteur secouriste

Il existe 2 500 pisteurs secouristes répartis sur toutes les pistes de ski de l'Hexagone. Ils assurent la sécurité des domaines skiables avant leur ouverture, arpentent les stations pour porter secours aux victimes d'accidents ou procèdent à la fermeture des pistes en fin de journée. Un métier difficile et tout aussi passionnant, que nos journalistes ont pu découvrir ce jeudi.



