JO 2024 : des emplois et des contrats pour les PME

On se doutait bien que les Jeux olympiques de 2024 à Paris auraient un effet positif sur notre économie. Preuve en est, l'organisation des épreuves et l'accueil des nombreux visiteurs vont générer 150 000 emplois. Le comité olympique s'est aussi engagée à ce que toutes les entreprises, quelles qu'elles soient leur taille, aient les mêmes chances de décrocher un contrat.



