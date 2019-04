Job d'été, à vos candidatures !

Avis à tous les chercheurs d'emploi, la grande saison des recrutements à débuté pour les jobs d'été que ce soit un poste dans un restaurant, un hôtel ou même sur la plage. Pour maximiser ses chances, il ne faut pas hésiter à se rendre dans les salons de l'emploi. Les entretiens se font directement avec les employeurs et au-delà d'avoir de l'expérience, ces derniers recherchent avant tout des candidats motivés.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/04/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 10 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.