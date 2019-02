"Job intéressant contre salaire en baisse" : un Français sur deux prêt à sauter le pas pour ne plus s'ennuyer au travail

Les chiffres sont à prendre avec des pincettes. Mais ils illustrent, une nouvelle fois, ce phénomène du "bore-out", qui désigne le fait de s’ennuyer au travail. D’après un sondage réalisé par Qapa.fr, une agence d’intérim en ligne, les Français semblent loin d’avoir une activité professionnelle qui les motive et les enthousiasme au quotidien. Plus de 63% des personnes interrogées qualifient ainsi leur travail d'"ennuyeux".





Ce mal de vivre au travail semble être ressenti plus violemment par les femmes. Globalement, plus d’un Français sur deux vit en effet bien cet état légèrement morose. Mais dans le détail, les femmes sont 51% à avouer "très mal" vivre ce désœuvrement, contre 39% pour les hommes. Mais, paradoxalement, même s’ils y s’ennuient, les salariés considèrent tout de même leur activité professionnelle comme ayant un certain intérêt. C'est en tout cas ce que déclarent plus de 69% des femmes et 72% des hommes interrogés.