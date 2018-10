Jobs à la con et souffrance au travail : y a-t-il une spécificité française ? (La réponse est oui)

"Là où David Graeber diagnostique une crise de sens, nous voyons une crise de reconnaissance", analysent donc les auteurs. Pour autant, ils voient derrière ces deux manifestations des causes structurelles communes. D'abord, l’imprévisibilité croissante de notre environnement économique. "Nous vivons dans un monde où les institutions qui garantissaient autrefois une certaine stabilité de notre avenir professionnel ne permettent plus de réduire suffisamment les incertitudes économiques". Les repères se perdent : une entreprise avec un carnet de commande plein, ou le fait de bien faire son travail, ne garantissent plus contre le fait de perdre son emploi.





Dans ce contexte, le sens du travail n’est plus construit de la même façon. Par exemple, durant les Trente Glorieuses, la notion de progrès permettait de donner du sens au travail : un ouvrier automobile avait des conditions de travail difficiles, mais pouvait avoir le sentiment de prendre part à un projet collectif, contribuant au progrès économique, avec l’automobile. Mais "depuis, il n’y a plus que de l’innovation, et il en résulte une panne de sens, un déficit de capacité à se projeter individuellement et collectivement", estiment les auteurs.





La Fondation relève enfin que dans bien des métiers, sévit un processus d’abstraction du travail, qui crée une distance entre ce que l’on fait et ce à quoi cela renvoie dans la réalité. Comme ces salariés qui géraient les "portefeuilles de clients", et gèrent aujourd'hui, non plus des clients, mais des données. A cela s'ajoute aussi un "discours managérial qui tourne de plus en plus à vide et sonne creux à l’oreille de nombreux salariés, y compris chez les cadres", conclut le rapport.





