Jobs d’été 2019 : quels sont les emplois saisonniers les mieux payés (et où sont-ils) ?

L’été approche, et déjà les offres pour les saisonniers apparaissent. Où ces emplois sont-ils situés ? Quels sont les mieux payés ? Qapa.fr, une agence d'intérim 100% online, vient de publier un baromètre dédié aux emplois estivaux.





Parmi les grands enseignements : le lancement des offres saisonnières a donc déjà débuté, encore plus tôt que l’année précédente. "Nous avons enregistré des pics d'annonces très importants depuis fin février. Ils marquent le top départ des recrutements pour les emplois saisonniers", indique Stéphanie Delestre, fondatrice et Présidente de Qapa.fr dans un communiqué. "C’est peut-être à cause des exceptionnelles et récentes fortes chaleurs ou tout simplement pour mieux préparer la saison estivale 2019."





Trois régions concentrent 58% des offres nationales. Mais le paysage par région change radicalement par rapport à l'an dernier. Le détail.