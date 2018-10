Plus de 55.000 offres disponibles : les emplois qui peuvent recruter des déficients visuels

"Les personnes aveugles et malvoyantes peuvent aujourd'hui accéder à de nombreux postes, qui sont pour la plupart en pénurie de profils", indique Qapa.fr. Ainsi, plus de 19.700 postes de commerciaux sont disponibles en France, juste devant les conseillers client à distance qui recherchent plus de 12.000 personnes. Les métiers de développeurs web, d'employés administratifs d'accueil, masseurs bien-être, standardistes ou kinésithérapeutes sont également très bien adaptés au handicap visuel et comptent plus de 23.000 postes vacants.