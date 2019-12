Jours fériés 2020 : plusieurs ponts en perspective, découvrez le calendrier

L'année 2020 s'annonce comme une bonne cuvée pour ceux qui profitent des jours fériés pour s'accorder des week-ends prolongés. Neuf vont ainsi tomber en semaine. Outre les traditionnels lundis de Pâques et de Pentecôte, le 1er et le 8 mai auront lieu un vendredi et permettront trois jours de repos, tout comme Noël. Pour les adeptes des viaducs, deux cases sont à cocher : tout d'abord, comme d'habitude, le jeudi de l'Ascension (21 mai). Puis le mardi 14 juillet.

En revanche, le Jour de l'An et le 11 novembre, en milieu de semaine (mercredi), limiteront le farniente. Farniente que n'offriront pas du tout le 15 août (un samedi) et le 1er novembre (un dimanche).

Voici le calendrier complet :

• Mercredi 1er janvier : Jour de l’An

• Lundi 13 avril : Pâques

• Vendredi 1er mai : Fête du Travail

• Vendredi 8 mai : Victoire des Alliés en 1945

• Jeudi 21 mai : Ascension

• Lundi 1er juin : Pentecôte

• Mardi 14 juillet : Fête nationale

• Samedi 15 août : Assomption

• Dimanche 1er novembre : Toussaint

• Mercredi 11 novembre : Armistice 1918

• Vendredi 25 décembre : Noël