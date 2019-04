Jours fériés : non, les Français ne font pas tant le pont que cela

Ce manque d’appétence pour les ponts, peut s’expliquer en partie parce que cette année, les jours fériés du 1er et 8 mai tombent des mercredis… et que cela est moins intéressant en matière de jours à poser. Mais de manière générale, plus de 73% des sondés déclarent faire très rarement des ponts tout au long de l'année. Ils préfèrent cumuler des jours de congés et profiter de plus longs week-ends de repos.





De même, la signification liée à ces jours un peu spéciaux dans l’année se perd : car avant d’être une journée de congé, ces jours fériés marquent un fait historique dans le pays. Mais ce n'est plus du tout le cas pour 77% des sondés, qui considèrent les jours fériés simplement comme une journée sans travailler. Pour 16%, c'est un jour identique aux autres et seulement 7% se souviennent qu'il s'agit d'une commémoration.





D’ailleurs, l'intérêt de ces jours fériés n'est pas évident pour plus d'un Français sur deux : 55% des personnes interrogées pensent en effet que les ponts ne sont pas bénéfiques pour l'économie du pays.