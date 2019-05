L'Europe permet-elle de créer de l'emploi ?

Il y a deux ans dans la banlieue d'Amiens, le géant de l'électroménager Whirlpool a délocalisé son usine en Pologne. Dans ce pays en effet, il bénéficie d'une main-d'oeuvre moins cher. À cette époque, 246 salariés ont perdu leur emploi. Par contre, à Onnaing, l'usine de Toyota a permis de créer 4 000 emplois depuis 20 ans et les emchauches se poursuivent. Grâce à l'Europe, le constructeur japonais distribue 1 100 Yaris tous les jours.



