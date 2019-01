L’un des plus gros freins au télétravail ? Que vos collègues pensent que vous travaillez moins

L'enquête s'est également intéressée aux principaux avantages du travail mobile tels qu'ils sont perçus dans différentes cultures. Les avantages les plus fréquemment cités : une meilleure contribution à l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, éviter le stress des allers-retours entre le domicile et le bureau, disposer de plus de temps pour effectuer de l’exercice ou se consacrer à ses loisirs. Et enfin, une plus grande productivité.





Pourtant, les freins sont encore nombreux. La première inquiétude révélée par l’enquête (pour 62% des personnes interrogées) concerne l'opinion des autres salariés, qui peuvent penser qu'un collègue adepte du travail mobile travaille moins s'il n'est pas au bureau. Suivant le niveau d’ancienneté, on voit aussi émerger des préoccupations différentes : ainsi, 59% des 45-60 ans craignent que le travail mobile ne les pousse à faire plus d'heures. "La peur de trop travailler ou de ne jamais pouvoir "débrancher" est souvent un obstacle majeur pour ce groupe d'âge", analyse l'étude. Par ailleurs, 40% des personnes occupant des postes à responsabilité déclarent craindre de se laisser distraire. Cette tendance est plus marquée au niveau de la direction (36%) qu'ailleurs.