La chronique de FX Pietri : à qui les ruptures conventionnelles profitent-elles ?

Le nombre de ruptures conventionnelles a battu des records en 2018. En un an, 437.700 départs ont été enregistrés. Un "succès" qui suscite des critiques. Comment expliquer cette situation ? Qui en sont les plus gagnants ?



Ce mardi 12 février 2019, François-Xavier Pietri, dans sa chronique, parle du "succès" des ruptures conventionnelles. Cette chronique a été diffusée dans LCI Midi le 12/02/2019, présentée par Marie-Aline Meliyi et Adrien Borne sur LCI. Du lundi au vendredi, de 12h à 14h, Marie-Aline Meliyi et Adrien Borne décortiquent l’actualité dans LCI Midi entourés de leurs experts.