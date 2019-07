La chronique de FX Pietri : Nouvelle baisse du chômage au second trimestre

Le bilan du second trimestre affiche une baisse de 0,4% du taux de chômage par rapport au trimestre précédent. Sur une durée d'un an, la baisse est de 1,9%. "On compte 3 377 000 de demandeurs d'emploi de la catégorie A (...) Cela fait trois trimestres consécutifs que le chômage baisse en France", a précisé François-Xavier Pietri. Dans la catégorie A, on constate 14 600 chômeurs en moins. Pour les autres catégories, la baisse est beaucoup plus sensible. Avec les 93 000 créations d'emplois au premier trimestre, le secteur de l'emploi est-il réellement sur la bonne voie ? À quoi doit-on s'attendre en parallèle aux nouvelles réformes sur le chômage ?



