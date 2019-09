La Chronique éco : Emploi, les seniors ont la cote

L'ECO - Ce mardi 17 septembre 2019, François-Xavier Pietri s'est penché sur le taux d'emploi des seniors qui a connu une hausse importante en huit ans.

Le temps où les entreprises virent leurs employés à 55 ans est révolu. On est désormais appelé à travailler plus longtemps. Selon une étude basée sur la période 2010-2018, le taux d'emploi des seniors est passé de 39 à 52,3% pour les 55 à 64 ans, et de 17 à 31,5% pour les 60 à 64 ans. Les entreprises aiment-elles de plus en plus les seniors ? Quid de nos voisins européens ?



