La Cour de cassation juge "fictif" le statut d'indépendant d'un chauffeur Uber : "une jurisprudence historique"

Un statut remis en question par les chauffeurs... et la justice. La Cour de cassation a tranché mercredi 4 mars un litige entre la société Uber et l'un de ses conducteurs. Son statut d'indépendant ne serait "que fictif". Itinéraire imposé, destination inconnue, possibilité pour Uber de déconnecter le chauffeur de l’application après trois refus de courses, prix fixé par la plateforme... Autant d'éléments qui caractérisent le lien de subordination entre le chauffeur et la plateforme.

Du côté des conducteurs, le terme indépendant est jugé inadapté, ces derniers ne se sentant pas libres vis à vis d'Uber. Requalifier en contrat de travail cette relation à la plateforme leur offrirait plus de sécurité. Dans l'Hexagone, Uber recense 150 cas de chauffeurs ayant lancé une procédure dans le but de faire requalifier leur contrat de prestations de service en contrat de travail ou ayant dit vouloir le faire, soit 0,2% des chauffeurs passés ou actuels. C'est le cas notamment à Lyon où 120 conducteurs ont saisi fin janvier les prud'hommes pour demander une requalification de leur relation contractuelle avec la plateforme.

Selon Me Jean-Paul Tessonnière, l'arrêt rendu ce mercredi 4 mars pourrait remettre en cause tout le modèle économique de la plateforme : "C'est sans doute un tremblement de terre sur un plan sociétal. Ce qu'on appelle l'économie de plateforme, qui consistait à multiplier des pseudos travailleurs indépendants qui n'étaient pas indépendants. C'est la Cour de cassation qui nous le dit".

La décision de la Cour de cassation fera-t-elle jurisprudence ? Possible. Les chauffeurs des plateformes "vont bénéficier de cette décision", assure l'avocat du chauffeur requalifié, Me Masson. Il leur conseille d'ailleurs d'envoyer un courrier aux plateformes pour demander à "bénéficier de cette jurisprudence". "C'est exceptionnel", a salué son confrère Kevin Mention, qui suit une dizaine de dossiers de chauffeurs Uber. Pour lui, l'arrêt "va beaucoup plus loin que l'arrêt Take Eat Easy" et "la Cour de cassation a voulu frapper fort".

La Cour de cassation avait déjà établi en novembre 2018, pour la première fois, un lien de subordination entre une plateforme et un de ses travailleurs. Il s'agissait alors de Take Eat Easy, une société de livraison de repas par des coursiers à vélo qui avait été liquidée. Plus récemment, en février dernier, la société Deliveroo a été condamnée aux prud'hommes à verser 30.000 euros à un ancien livreur après la requalification de son contrat.

Si les plateformes et l'activité des travailleurs diffèrent, les éléments soulevés par cette décision de justice pourraient potentiellement servir d'arguments dont pourraient se prévaloir les livreurs désireux d'obtenir une requalification en contrat de travail.