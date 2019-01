La crise, quelle crise ? En position de force, les commerciaux négocient leur salaire à la hausse

Attention, si les rémunérations peuvent donc grandement variées selon les secteurs, c’est aussi le cas selon les régions, et l’écart entre Paris et la province se creuse encore : un commercial touchera 55.400 euros en moyenne dans la capitale contre 46.300 euros en province. "Cela s’explique en partie par la différence du coût de la vie mais surtout par le manque croissant de profils commerciaux dans l’écosystème francilien."





Attention aussi, les écarts entre les fonctions se creusent : la différence est énorme entre les commerciaux à la double compétence technique et commerciale et les commerciaux terrain. Une pénurie touche les premiers et les entreprises adaptent leurs offres salariales pour les garder. Ainsi, les ingénieurs commerciaux, technico-commerciaux, grands comptes ou responsables export sont les fonctions les mieux rémunérées, jusqu’à 105.000 euros annuel. A l’inverse, les chefs de secteur, VRP et commerciaux sédentaires attirent le gros des effectifs et les rémunérations sont nettement plus basses, en moyenne la moitié moins.