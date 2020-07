La France, championne du rebond économique post-covid Le secteur automobile repart d'avantage en France que chez ses voisins européens. − RainerPlendl

ECONOMIE - D'après une étude du Boston Consulting Group la France est le pays qui a connu le plus fort rebond économique post-Covid-19 grâce à la consommation des ménages.

C'est une bonne nouvelle. Même s'il faut la tempérer. La France est le pays qui a connu le plus fort rebond économique post-Covid-19, grâce à la consommation des ménages, révèle une étude du Boston Consulting Group publiée ce vendredi 24 juillet. Avec un bémol : ce sursaut d'activité est à la merci d'un rebond épidémique. Le cabinet de conseil a élaboré, à partir des outils de l'intelligence artificielle, un indice composite permettant de mesurer, en temps réel, l'ampleur du rebond ("recovery gap") par rapport à un niveau 100 d'avant-crise et ce, pour neuf pays, dont la France, l'Allemagne, les Etats-Unis, le Japon et le Brésil. Au 12 juillet, la France et l'Allemagne affichaient un score de 94, très proche du niveau d'avant-crise, suivies de l'Italie (91) et de l'Espagne (90), le Royaume-Uni étant à la traîne avec un score de 76.

Le secteur automobile repart à la hausse

"Aujourd'hui, la France est le maillot jaune du rebond. Autant elle était le pays européen qui avait le plus baissé, autant c'est celui qui remonte le plus vite", analyse Sylvain Duranton, directeur monde de BCG GAMMA, la branche de "data science" du cabinet. Ainsi, après avoir chuté de 49 points, la consommation a rebondi en France de 45 points, à comparer avec une chute de 32 suivie d'un rebond de 27 pour l'Allemagne, qui n'a pas confiné aussi strictement sa population. Le secteur automobile, qui avait particulièrement souffert du confinement, repart aussi davantage en France (95) que chez ses voisins européens (90 en moyenne), "notamment grâce au plan de relance gouvernemental", note l'étude. Cependant, "les deux mois qui viennent vont être une période charnière pour les économies européennes car les niveaux d'activité sont entre 90% et 95% de ce qu'ils étaient pré-Covid, mais on observe un petit tassement de la reprise : soit on va continuer à croître pour atteindre, voire dépasser, les niveaux pré-crise avant la fin de l'année, soit au contraire, avec les craintes de reprise de l'épidémie, de reconfinement partiel, on va voir ces indicateurs chuter", souligne M. Duranton.

Aux Etats-Unis, la consommation décroche

Si les États-Unis, qui n'ont pas connu de confinement généralisé, ont beaucoup moins baissé (86 points) que l'Europe, en revanche il n'y a plus d'indice de reprise de l'activité et la consommation affiche même d'inquiétants signes de décrochage, tandis que le Japon se trouve, lui, dans une situation de stagnation complète. Seule la Chine a retrouvé son niveau d'activité pré-Covid : "Dans ce pays, tous les secteurs (...) sont en croissance par rapport à la même période de l'an passé", note l'étude du BCG, à l'exception du secteur du transport et de la logistique, dépendant de la reprise des exportations et importations.

La rédaction de LCI