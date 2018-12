La kiwiculture : une filière qui manque de bras

Nous consommons trois kilos de kiwi par an et le pays en produit plus de 60 000 tonnes toute l'année. D'ici cinq ans, 500 hectares supplémentaires seront plantés dans les Landes. Les producteurs réclament des bras, mais les candidatures sont peu nombreuses dans les exploitations. Que proposent ces derniers pour y remédier ?



