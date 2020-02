La seule femme à la tête d’une entreprise du CAC 40 va-t-elle être poussée vers la sortie ? Isabelle Kocher, DG d'Engie. − AFP

DANS L'ACTU - Un conseil d'administration du géant de l'énergie Engie se réunit jeudi pour décider du sort de son emblématique directrice générale Isabelle Kocher.

Elle est, jusqu’à aujourd’hui, la seule femme dirigeante du CAC 40. Et ce ne sera peut-être bientôt plus le cas. Isabelle Kocher est à la tête du géant de l’énergie Engie depuis 2016. Mais un conseil d’administration se réunit ce jeudi après-midi pour décider du sort de la directrice générale. Car la transformation du géant français de l'énergie qu'elle a menée ces dernières années a été source de tensions. Sera-t-elle ou non poussée vers la sortie ? En mai 2016, l'historique PDG Gérard Mestrallet, qui avait présidé à la destinée de l'ex-GDF Suez pendant plus de 20 ans mais se trouvait touché par la limite d'âge, avait salué sa nomination : "C'est une étape majeure dans la vie de notre groupe, elle sera la seule femme DG d'un groupe du CAC 40", avait-il dit. Isabelle Kocher a "toutes les qualités requises et l'expérience réunie pour désormais prendre les rênes du groupe".

DG, mais pas PDG

Ancienne directrice financière puis directrice générale déléguée en charge des opérations, cette ingénieure du Corps des mines était ainsi devenue la première dirigeante d'une entreprise du CAC 40 depuis la nomination de l'Américaine Patricia Russo à la tête d'Alcatel-Lucent en 2006. Aucune autre femme n'occupe actuellement une telle fonction dans un milieu des affaires encore très masculin. Hormis, peut-être, Sophie Bellon, qui a pris la tête de Sodexo début 2016. Elle a succédé à son père Pierre Bellon, mais préside le conseil d'administration. Pour autant, Isabelle Kocher, aujourd'hui âgée de 53 ans, n'aura pas pu accéder tout au sommet du groupe. Elle a d’abordé été chaperonnée par Gérard Mestrallet, qui a été maintenu deux ans à la tête du conseil d'administration. Et début 2018, elle ne pourra prendre seule la tête d'Engie : l'Etat (actionnaire principal, à près de 24%) confirme sa préférence pour une direction bicéphale, et c'est Jean-Pierre Clamadieu qui prend la présidence. Le CAC 40 attend donc toujours sa première femme PDG...

"Je ne comprends pas ce degré de violence"

Mais cette médiatique dirigeante, mère de cinq enfants, a lancé l’entreprise dans un vaste plan de transformation. Objectif : faire de l'ancien groupe gazier un géant de la transition énergétique en se développant dans l'électricité d'origine renouvelable, les services énergétiques ou les "villes intelligentes". Elle a "fait le job", avancent des proches de la direction auprès de l’AFP, mais cette stratégie a aussi affolé les syndicats, pour lesquels l'abandon d'activités historiques est difficile à avaler. Les relations d’Isabelle Kocher avec Gérard Mestrallet, puis son successeur Jean-Pierre Clamadieu, sont également notoirement difficiles et la dirigeante a affronté de nombreuses attaques et rumeurs, y compris dans les médias. Ses relations avec l'Etat n'ont pas non plus toujours été au beau fixe. Son comportement a parfois été jugé irritant, par exemple lorsqu'elle a fait campagne pour cumuler ses fonctions avec la présidence, estime-t-on au gouvernement. Mais un proche s'étonne pour sa part de la "détestation" dont elle a pu faire l'objet. "Je ne comprends pas ce degré de violence", confie-t-il. A contrario, elle a rallié ces derniers jours des soutiens publics dans le monde politique. La maire de Paris Anne Hidalgo l'a ainsi qualifiée de "femme courageuse et visionnaire".

A la tête d'un groupe devenu complexe et parfois mal compris, Isabelle Kocher en reconnaît le "profil atypique" mais défend son bilan. "Engie est un groupe magnifique qui avait un genou à terre quand j'ai pris mes fonctions. (...) Nous l'avons redressé et totalement repositionné au cours de ces quatre dernières années", a-t-elle affirmé il y a quelques jours au Journal du Dimanche, en défendant son action. Quoi qu’il en soit, le conseil d'administration de ce jeudi après-midi, devrait mettre fin à ce feuilleton, qui déstabilise le groupe depuis des mois et qui a pris une tournure politique depuis quelques jours. Des personnalités de tous horizons ont affiché leur soutien à Isabelle Kocher : dans une tribune publiée il y a deux jours dans Les Echos, des responsables politiques (Yannick Jadot, Xavier Bertrand, Anne Hidalgo, Cédric Villani) et du milieu des affaires (Frédéric Mazzella, Clara Gaymard) ont plaidé pour son renouvellement, saluant notamment "sa formidable réussite" sur la question de la transition énergétique. Mais des sources proches du dossier, relayées par l’AFP, estiment que le départ d'Isabelle Kocher est plus que probable dans la mesure où elle fait face à l'hostilité d'une majorité d'administrateurs, évoquant un "problème de confiance" avec la dirigeante. Sauf que l'Etat, actionnaire à hauteur de près de 24% du groupe d'énergie, est aussi présent au conseil et sa voix pourra être déterminante. Le gouvernement n'a pour l'instant pas pris position publiquement sur le sort d’Isabelle Kocher, mais s'est bien gardé de la soutenir explicitement. La décision sera prise "uniquement et exclusivement au regard de (...) critères économiques", a assuré mardi le ministre de l'Economie Bruno Le Maire.

