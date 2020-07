"Le 20H vous répond" : peut-on faire du télétravail pendant une période d’essai ?

Reste que selon l'activité exercée, le salarié sera plus ou moins efficace via télétravail. Si ce dernier ne peut fournir de travail effectif, son contrat de travail doit être suspendu et donc de facto sa période d'essai. D'autant qu'il lui sera difficile de s'intégrer à distance dans l'équipe et qu'à la fin de la période d'essai son employeur est libre de le garder ou non.

Si la période d'essai ne peut être décalée, elle peut être suspendue en cas d'arrêt maladie, de garde d'enfant ou d'activité partielle décidée par l'entreprise. Le contrat du salarié en période d'essai reprendra alors lors de la reprise normale du travail.

Enfin s'il donc est possible de faire du télétravail pendant la période d'essai, le salarié ou l'employeur peut tout à fait y mettre fin librement sous réserve d'un délai de "prévenance" pour éviter toute rupture brutale du contrat.